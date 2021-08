Burgau

18:30 Uhr

Burgauer Grundschule und Burgauer Begegnungsstätte haben Geburtstag

Plus Doppeljubiläum: Die Grashüpferschule, die vor 40 Jahren schon zu klein war, und das Albertus-Magnus-Haus in Burgau bestehen jeweils seit 40 Jahren.

Von Peter Wieser

Vor den großen Ferien hatte es in der Dreifachturnhalle eine Geburtstagsfeier gegeben. Gestaltet hatten sie die Schülerinnen und Schüler der Burgauer Grashüpferschule. Die Stellwände, auf denen sie an das 40-jährige Bestehen der Grundschule an der Remsharter Straße erinnern, stehen noch. "Das Schulgebäude nach dem Lockdown etwas in den Vordergrund zu rücken und es zu feiern", hatte es Rektorin Angelika Rogg-Bigelmaier genannt. Am 18. Juli 1981 wurde die Burgauer Grashüpferschule mit der Einweihung nämlich offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

