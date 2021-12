Burgauer Stadthaus ist offen - doch bis zum Straßenumbau dauert es länger

Plus Weil mehr Verkehr erwartet wird, sollte der Bereich am Burgauer Stadthaus umgestaltet werden. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Wie es nun weitergeht.

Seit Jahren weiß man in Burgau, dass es oft zu gefährlichen Situationen kommt, wenn Fußgänger den Bereich Mühlstraße/Schmiedberg/Kapuzinerstraße überqueren wollen – weil hier eine Querungshilfe, ein Zebrastreifen oder gar eine Ampel fehlen. Seit Jahren weiß man, dass auf dem ehemaligen Zimmermann-Areal das (inzwischen fertige) Stadthaus mit Geschäften, Praxen und Wohnungen entsteht, noch ein Hotel eröffnet und somit die Frequenz zunehmen dürfte. Und seit Jahren wird deshalb überlegt, wie sich die Situation hier verbessern lassen könnte. Nun ist bis auf das Hotel alles fertig, eine Lösung gibt es noch immer nicht. Der Stadtbaumeister ist aber guter Dinge, dass sich das ändert – wenngleich noch einige Zeit ins Land gehen dürfte.