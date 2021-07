Burgauerin wird 90: „Ich war immer für meine Familie da“

Plus Elf Enkel, zwölf Urenkel und zwei Ururenkel: Hildegard Klein aus Burgau hat eine große Familie. Mit dieser wird sie ihren Geburtstag nun feiern.

„Bis vor Kurzem habe ich mich immer noch um den Garten gekümmert“, verrät Hildegard Klein. „Aber man wird halt auch ein bisschen älter und alles geht dann doch nicht mehr.“ Dass die Burgauerin an diesem Freitag ihren 90. Geburtstag feiert, daran würde man allerdings im ersten Moment nicht denken.