Das Historische Fest in Burgau wird um ein weiteres Jahr verschoben

Wegen Corona war die Großveranstaltung bereits von 2021 auf 2022 vertagt worden. Doch die Lage ist den Burgauern nach wie vor zu unsicher.

Auf Einladung der Stadt haben sich am Donnerstag zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine und Gastronomen getroffen, um darüber zu diskutieren, ob im kommenden Jahr das Historische Bürgerfest in Burgau stattfinden soll. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte man sich ebenfalls in dieser Runde der gleichen Frage gestellt - und sich aufgrund der unsicheren Lage durch die Corona-Pandemie einhellig für eine Verschiebung ins Jahr 2022 entschieden.

Zunächst bat Bürgermeister Martin Brenner (CSU) die Anwesenden um ihre Einschätzung der Lage. Hieraus ergab sich kein eindeutiges Stimmungsbild der Vereine, ob das Fest nun stattfinden oder erneut verschoben werden soll. Einig war man sich darin, dass sich viele Leute, Besucher wie Mitwirkende, nach einer solchen Veranstaltung sehnten.

Ein Fest unter Pandemie-Bedingungen würde ein finanzielles Risiko bergen

In der ausführlichen Diskussion stellte sich heraus, dass derzeit nicht abzuschätzen sei, wie sich die Pandemie bis zum nächsten Jahr entwickelt. Mit der Planung und Organisation müsste aber umgehend begonnen werden. Alle Anwesenden waren sich der prekären, auch finanziellen Lage vieler Vereine bewusst und dass ein solches Fest gute Verdienstmöglichkeiten für diese böte.

Müsste das Fest aber unter ähnlichen Auflagen wie den derzeit geltenden durchgeführt werden, könnte dies ein hohes kaufmännisches Risiko für die Vereine bedeuten. Bedingt durch Abstands- und Hygienevorschriften könnten bei Weitem nicht so viele Besucher zugelassen werden wie in der Vergangenheit, was wiederum deutliche Umsatzeinbußen zur Folge hätte.

Die Planungen für 2023 sollen bald aufgenommen werden

Ein Fest, das im Nachhinein vielerorts Enttäuschung hinterlässt, weil es nur ein „Abklatsch“ der früheren Feste gewesen sei, da waren sich alle einig, wolle man nicht. Auch eine Reduzierung der Festdauer oder des Festbereiches berge eine solche Gefahr, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Lesen Sie dazu auch

Schließlich herrschte Konsens darüber, dass man deshalb das Fest lieber erneut um ein Jahr verschiebt, die Planungen dafür aber frühzeitig aufnimmt. Deshalb soll sich bereits nach den Sommerferien das Organisationskomitee formieren, um genügend Zeit für Planungen und alternative Ideen zu haben, denn eventuell müsse man Dinge auch neu denken, was Zeit brauche. Der Termin für das nächste Historische Fest wurde letztendlich auf den 20. bis 24. Juli 2023 festgelegt. (AZ)