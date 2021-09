Der Umzug läuft: Ab Montag ist die Polizei in Burgau in ihrer neuen Dienststelle

Lange hat die Polizei darauf warten müssen, doch in Kürze ist es soweit: Der neue Standort in Burgau ist fast bezugsfertig.

Bald ist es geschafft - dann kann die Polizei Burgau endlich in ihrem modernen neuen Gebäude an der Augsburger Straße die Arbeit aufnehmen. Am Freitag ist der Umzug vom bisherigen Standort an der Markgrafenstraße gelaufen. Gewissermaßen gegenüber der neuen Dienststelle und damit in fußläufiger Entfernung gibt es auch noch den weiteren an der Brementalstraße. Er wird ebenfalls zugunsten des Neubaus aufgegeben.

Dienststellenleiter Stefan Eska freut sich darüber, dass künftig alle Kolleginnen und Kollegen unter einem Dach arbeiten können. Ab Montagvormittag soll das der Fall sein, dann werden auch die Telefone umgeschaltet. Bis dahin ist noch die alte Wache an der Markgrafenstraße der Anlaufpunkt für die Bevölkerung, worauf auch ein Aushang am Neubau hinweist. An und in diesem fällt vor allem die Kunst ins Auge, die im Innern einen optischen Effekt nutzt.

Das Gebäude verfügt bereits über einen Aufzugsschacht. Sobald es einen Kollegen oder eine Kollegin gebe, die einen solchen benötigt, werde der Lift umgehend eingebaut, erklärt Stefan Eska. Ansonsten sei die Dienststelle für die Belange des Publikumsverkehrs barrierefrei gestaltet. (cki)

Lesen Sie dazu auch