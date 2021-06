Deutschland gegen Ungarn am Tischkicker: Wer gewinnt das EM-Spiel in Burgau?

Balthasar Zahler (SG Röfingen-Konzenberg) und Daniel Baumeister (TSV Burgau) duellieren sich vor dem Spiel Deutschland - Ungarn am Tischkicker. Der Verlierer nimmt einen Trost mit.

Vor dem Spiel

Deutschland genügt gegen Ungarn ein Unentschieden, um das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft zu erreichen. So viel ist klar vor dem abschließenden Spiel der Gruppe F an diesem 23. Juni 2021. In der Natur des Tischkicker-Spiels liegt nun aber, dass ein Remis ausgeschlossen ist. Wer als Erster neun Treffer erzielt, gewinnt. Und im Unterschied zur bevorstehenden Partie in München heißt der große Favorit hier im Sportheim des Burgauer Stadions Ungarn. Was daran liegt, dass Gastgeber Daniel Baumeister, Fußball-Spartenchef des TSV Burgau, den Münzwurf gewonnen und sich entschieden hat, die deutschen Farben aufs Spielfeld zu führen. Balthasar Zahler, Abteilungsleiter der benachbarten SG Röfingen-Konzenberg, tritt also für Ungarn an – und besitzt, wie Recherchen unserer Redaktion ergaben, viel mehr Spielpraxis an den vier Griffen, die elf Männchen im Idealfall Herz, Dynamik und Spielkunst vermitteln.

Erste Halbzeit

Balleinwurf. Die Ungarn wissen, dass ein Sieg her muss, um die Vorrunde zu überstehen. Sie drängen Deutschland gleich tief zurück im Raum, eine Flanke nach der anderen segelt durch den Strafraum des dreimaligen Europameisters. Der setzt auch gleich einen schmerzvollen Trend bei diesem Turnier fort, indem seinem zentralen Mittelfeldspieler ein Eigentor unterläuft.

Ungarn führt, schnell auch 2:0, wie damals, beim bislang letzten Pflichtspiel-Treffen dieser beiden Fußball-Nationen, das Deutschland aus dem Hintergrund noch drehte und dem die Nachwelt das Etikett „Wunder von Bern“ anheftete.

Im Kicker kämpfen im Vorabspiel Daniel Baumeister, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Burgau (rechts), für Deutschland gegen Balthasar Zahler der SG Röfingen-Konzenberg-Mönstetten für Ungarn. Foto: Bernhard Weizenegger

Folgt heute das Wunder von Burgau? Es liegt in der schwülwarmen Luft, dass das nächste Tor den weiteren Spielverlauf vorwegnehmen könnte. Dann fällt, aus der Ferne, das 3:0 für Ungarn. Deutschland am Boden, Deutschland konsterniert. Und unaufmerksam. Im U-Bahn-Takt schlägt es nun ein; der Halbzeitpfiff erlöst das Team beim 0:5.

Halbzeitpause

Auf dem Weg in die Kabine berichtet Zahler frohgemut von früheren Turniererlebnissen. 2016 war er bei der EM in Frankreich, sah die dramatischen Spiele der Deutschen im Viertelfinale gegen Italien und im Halbfinale gegen die Gastgeber. Vier Jahre zuvor hatte er in Lemberg das Gruppenspiel Deutschland – Portugal miterlebt. „Das war eine andere Welt dort in der Ukraine“, bemerkt er.

Baumeister dagegen hat noch nie ein Länderspiel im Stadion gesehen. „Für diese EM hatte ich mich beworben, wollte mit der Familie hingehen. Aber ich hatte kein Losglück“, berichtet er.

Die beiden werden sich auch in naher Zukunft zum sportlichen Kräftemessen begegnen: Burgau und Röfingen-Konzenberg spielen in derselben Kreisklasse-Gruppe. Zwischen den Vereinen herrscht laut Baumeister „eine normale, gesunde Rivalität“. Zahler sagt dazu mit einem Augenzwinkern: „Wir wollen immer besser sein als Burgau. Aber dazu müssen wir erst aufsteigen. Und das wird in der neuen Runde noch schwerer als zuvor.“

Zweite Halbzeit

Geht noch was für das deutsche Team? Heute nicht. Ein Schlenzer landet im Winkel, es steht 0:6. Eine Abfuhr historischen Ausmaßes kündigt sich an. Eines aber muss man Jogis letztem Aufgebot lassen: Es sträubt sich, es bäumt sich auf. Urplötzlich gelingt auch spielerisch etwas. Der erste wirklich gefährliche Schuss landet im Netz.

In diesem Fall Lila gegen Schwarz, bei der richtigen EM dann Schwarz-Rot-Gold gegen Rot-Weiß-Grün. Foto: Bernhard Weizenegger

So ganz ist Deutschland also noch nicht verloren, zumal die Elf den neuerlichen Nackenschlag postwendend kontert. Und wie: Der zweite Treffer gelingt, der dritte gleich hinterher, ein vierter lässt nur wenige Minuten auf sich warten.

Ein Hauch von Kehrtwende? Eher ein Strohfeuerchen, begünstigt auch durch Nachlässigkeiten der Ungarn. Ihnen gehören dann wieder die letzten Höhepunkte dieser überraschend einseitigen Begegnung.

Nach dem Schlusspfiff

Die Enttäuschung aufseiten der Deutschen ist grenzenlos. Baumeister versucht vergeblich, seine versteinerte Miene unbehelligt an den Medienschaffenden vorbei zu bringen. Er ringt um Worte, fasst sich dem Erlebnis entsprechend kurz, sagt nur: „Das haben wir uns als Gastgeber ganz anders vorgestellt. Wir müssen jetzt unsere Lehren daraus ziehen.“

Die Ungarn dagegen feiern eine große Fußball-Party. „Furios starten und dann hinten dichtmachen – das ist unser Spiel“, ruft Zahler jubelnd aus, um dann doch das Haar im Gewinnersekt zu finden: „Wir haben wieder späte Gegentore bekommen, hätten fast den Sieg noch hergeschenkt.“

Baumeister indessen ist bei aller Niedergeschlagenheit umso optimistischer für die anstehende EM-Partie. „Das Gute ist, dass es in den Redaktions-Spielen zuvor auch nicht so ausgegangen ist wie später auf dem Rasen. Und lieber verliere ich hier als die Mannschaft in München.“ Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Das würde den Schmerz etwas lindern, wenn es die Mannschaft von Joachim Löw besser macht als ich.“

So haben sie gespielt

Deutschland - Ungarn 4:9 (0:5)

Team Deutschland Daniel Baumeister, Fußball-Abteilungsleiter TSV Burgau

Team Ungarn Balthasar Zahler, Fußball-Abteilungsleiter SG Röfingen-Konzenberg-Mönstetten

Schiedsrichter Jan Kubica, Sportredakteur Günzburger Zeitung

Torfolge 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5, 0:6, 1:6, 1:7, 2:7, 3:7, 4:7, 4:8, 4:9

Zuschauer 14.500, in München