Oberleitungsschaden: Störungen auf Bahnstrecke Ulm-Augsburg

Zwischen Burgau und Dinkelscherben können aktuell keine Züge fahren. Die Bahn repariert derzeit die Oberleitung.

Die Züge aus Richtung Augsburg wenden vorzeitig in Dinkelscherben. Aus Richtung Ulm wenden die Züge vorzeitig in Burgau. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet, beginnend in Dinkelscherben. Zur Ursache der Störung und wann der Zugverkehr wieder normal laufen könnte, macht die Deutsche Bahn noch keine Angaben. (cki)

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.