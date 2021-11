Burgau

Ein innerlich zerrissener Wolf im Nadelstreifenanzug und ein naives Schaf

Plus Bei der Premiere der Burgauer Inszenierung von "Ein Schaf fürs Leben" im Neuen Theater sind vor allem Kinder dabei. Ihre ehrlichen Reaktionen sprechen für das Stück.

Von Heinrich Lindenmayr

Ein markerschütternder Wolfsschrei – und das Licht auf der Bühne geht an. Dann singt der Wolf vor eisiger Winterkulisse, wie ihn sein Hunger nicht schlafen lässt und er nach fetten Schafen giert. Das wäre eine Szene so richtig zum Gruseln, trüge der Wolf nicht einen Nadelstreifenanzug und stünde hinter ihm nicht ein in Hippiemanier fröhlich bemalter Motorroller. Den Älteren im Publikum dürfte das Lied vertraut sein: Ronjas Mutter nutzte es als Einschlaflied für ihre Tochter in der Verfilmung des Kinderbuchklassikers "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren. Die ersten Eindrücke der Inszenierung des Neuen Theaters Burgau von "Ein Schaf fürs Leben" machen klar, wohin Regisseurin Vera Hupfauer das Publikum führen möchte: auf einen schmalen Pfad zwischen Angst und Vertrauensseligkeit, zwischen Schrecken und befreiendem Lachen. Genau diese Kippsituation lieben Kinder und auch Erwachsene. Sie ist ein bewährtes Muster in den Kindern gewidmeten Medien.

