Einbrecher erbeuten Bargeld in Bäckerei in Burgau

Unbekannte Täter sind in eine Bäckerei in Burgau eingebrochen. Der Gesamtschaden beträgt 1500 Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Bäckereifiliale in der Ulmer Straße in Burgau eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)