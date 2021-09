Empfehlung für Stadtrat: Burgauer sollen sich im Freien fit halten können

Plus Sportgeräte unter freiem Himmel könnten in Burgau aufgebaut werden. Doch dafür gibt es noch Hürden - wie auch für die Idee, Trinkwasserbrunnen zu installieren.

Andere Städte haben sie schon längst: Outdoor-Fitnessstationen, an denen die Bürgerinnen und Bürger sich im Freien sportlich betätigen können. Wenn es nach der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat geht, sollen auch die Burgauerinnen und Burgauer künftig ein solches Angebot erhalten. Dafür haben sie auch schon einen Standort im Blick - der allerdings auf wenig Gegenliebe im Bauausschuss stößt. Und auch sonst wird sehr um eine mögliche Neuerung in Burgau gerungen.