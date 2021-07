Burgau

vor 32 Min.

Erste Erfolge beim Kampf gegen Leerstände: Neue Geschäfte in Burgau

In Burgau stehen mehrere Neueröffnungen an.

Plus Zuletzt hatten mehrere Händler und Gastronomen in Burgau zugesperrt. Doch der Handels- und Gewerbeverein konnte jetzt Neueröffnungen in der Innenstadt den Weg bereiten.

Von Christian Kirstges

Die "Perlenecke" schließt. Das Floristikgeschäft verkauft seine Blumen erst einmal nur noch an der Tankstelle oder liefert sie. Die Räume des Barbiers sind leer. Andere Ladenlokale sind bereits länger verwaist oder werden etwa als Büro oder Wohnung genutzt. Alles keine guten Entwicklungen an der Stadtstraße, keine guten Entwicklungen für Burgaus Innenstadt. Und erst dieser Tage war bekannt geworden, dass das Restaurant "Craft Lux" in Sichtweite des Stadttors zu ist. Doch damit will sich der Handels- und Gewerbeverein (HGV) um den Vorsitzenden Harald Dalm und seinen Stellvertreter Michael Hackenberg nicht abfinden. Seit Monaten sind sie in Gesprächen mit potenziellen neuen Mietern - und verkünden jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion drei gute Nachrichten für das Burgauer Zentrum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen