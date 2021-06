Fensterscheiben einer Burgauer Lagerhalle eingeworfen

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Burgau und bittet um Hinweise zu der Tat.

An einer Lagerhalle am Stockerweg in Burgau sind im Zeitraum vom 16. Juni um 15 Uhr bis zum 19. Juni um 10.30 Uhr vier Fensterscheiben von einem bislang unbekannten Täter mit einem Stein eingeworfen worden.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)