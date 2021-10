Gegenverkehr ausgewichen - hoher Schaden am Auto

Kurz vor dem Kreisverkehr Limbach muss eine Frau ins Bankett ausweichen, weil ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkommt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Eine Frau ist am Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatstraße 2510 von Burgau kommend in Richtung Günzburg unterwegs gewesen. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Limbach kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Auto entgegen, das gerade einen Lastwagen überholte. Die Frau wich laut Polizei nach rechts ins Bankett aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Sie wurde zwar nicht verletzt aber an ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der entgegenkommende Autofahrer fuhr in Richtung Burgau davon. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung setzen. (AZ)