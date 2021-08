Geldbeutel aus Auto in Burgau gestohlen

Unter anderem der Führerschein und die EC-Karte des Mannes werden in Burgau aus einem Auto entwendet.

Am Freitag hatte ein 60-Jähriger sein Auto an der Troppauer Straße in Burgau geparkt. In dieser Zeit wurde ihm sein Geldbeutel aus dem Wagen gestohlen. Unter anderem beklagte der Geschädigte bei der Polizei den Verlust seines Führerscheines und seiner EC-Karte. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangen konnte, konnte nicht geklärt werden, so die Polizei. (AZ)