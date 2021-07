Burgau

Geplante Demenz-WG in Burgau: Der Stadt droht juristischer Ärger

Die Demenz-WG ist oftmals die letzte Station im Leben der Bewohner. Eine solche soll auch in Burgau entstehen. Doch darüber gibt es Streit.

Plus Die geplante Demenz-Weg hat bereits für Kontroversen im Burgauer Bauausschuss gesorgt - und zeigt ein grundsätzliches Problem. Nun wehren sich zwei Bürger dagegen.

Von Christian Kirstges

Eine Demenzwohnanlage in Burgau steht schon lange auf dem "Wunschzettel" der Stadt beziehungsweise der Gremien. Im vorvergangenen Jahr, also 2019, hatte schließlich eine Firma einen Bauantrag für ein solches Projekt auf einem Grundstück Im unteren Brühl gestellt. Die Meinungen im Bauausschuss waren auseinandergegangen, ob sich das geplante Gebäude in die Umgebung einfügen würde. Vorgesehen waren zwölf Einheiten für eine Demenz-WG, acht für eine Intensivpflegestation und 19 weitere Wohneinheiten. Recht knapp - mit sechs zu vier Stimmen - wurde das gemeindliche Einvernehmen für das Vorhaben erteilt. Doch nun muss sich der Bauausschuss wieder mit dem Thema befassen. Denn gegen die nötig gewordene Änderung des Bebauungsplans gibt es Widerstand.

