Geplante Deponie: Burgauer Stadträte machen sich gegenseitig Vorwürfe

Plus Das Thema Deponie sollte innerhalb der Fraktionen vertraulich behandelt werden. Jetzt werfen die einen den anderen den Bruch von Absprachen vor.

Auf der politischen Bühne ist in diesen Tagen viel von Vertrauen und Vertraulichkeit die Rede – vor allem bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Aber auch auf kommunaler Ebene sind die beiden Begriffe gelegentlich ein Thema, wie zuletzt im Burgauer Stadtrat. Bei der jüngsten Sitzung haben die einen den anderen den Bruch vereinbarter und vertraulicher Absprachen vorgeworfen.