vor 33 Min.

21 Vorstrafen: Prügelei in Burgauer Kneipe bringt Mann erneut vor Gericht

Mit Tritten und Schlägen verletzte ein Burgauer einen Mann in einer Kneipe. Deshalb stand er nun vor Gericht.

Plus Weil er in einer Kneipe einen Mann zusammengeschlagen hatte, musste sich ein damals 44-Jähriger vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten. Erst vor kurzem kam er aus dem Gefängnis.

Von Julia Greif

Weil ein Burgauer mehrmals ausfallend und gewalttätig geworden war, musste er sich nun vor dem Amtsgericht Günzburg wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten: In seinem Wohnsitz hatte er eine Frau als "hinterhältig", "Schlampe" und "Hure" bezeichnet. Außerdem hatte er sie ein "Stück Dreck" genannt. Danach hatte er ihr einen Kopfstoß auf die Nase versetzt, der zu einer Platzwunde auf der Nase und einer Schädelprellung geführt hatte. So schildert es die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Vor Gericht ist er nicht zum ersten Mal.

