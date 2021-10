In Burgau wird trotz Corona die Schlossweihnacht gefeiert

Plus Bayern erlaubt Weihnachtsmärkte trotz steigender Corona-Zahlen - unter bestimmten Voraussetzungen. Wie Burgau deshalb die Schossweihnacht plant.

Im vergangenen Jahr hatte die beliebte Burgauer Schlossweihnacht wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Für dieses Jahr gab es bereits Überlegungen für ein Alternativkonzept. Doch davon haben die Verantwortlichen nun wieder Abstand genommen. Stattdessen sollen die Burgauerinnen und Burgauer sowie ihre Gäste wieder einen "relativ normalen Weihnachtsmarkt" feiern können, wie Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) im Kulturausschuss ankündigte. Aber eben nur relativ normal.