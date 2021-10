Burgau

vor 2 Min.

Jetzt erinnert „d‘r Leimer“ an die Kinderbrotspeisung in Burgau

Plus Vor Kurzem wurde die Skulptur enthüllt. Nach dem Trommler-Albert am Rathaus ist sie die zweite, die den Burgauer Fasching repräsentiert.

Von Peter Wieser

Er steht an der Ecke Stadtstraße/Norbert-Schuster-Straße, beim Notariat, zentral nahe dem Stadttor, lebensgroß und aus Bronze. Geradezu liebevoll reicht er einem „Mäschkerle“, das seine Hände in die Höhe streckt, eine Breze. In der anderen Hand hält er, an seinen Körper gedrückt, mehrere Semmeln. Die Skulptur stellt den Leimer dar, der, wie die des Trommler-Alberts vor dem Rathaus, die lange Tradition des Faschings in der Markgrafenstadt und vor allem die der Burgauer Kinderbrotspeisung verkörpert. 1594 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, 2019 wurde in der Markgrafenstadt ihr 425-jähriges Bestehen gefeiert. Dem, einem der ältesten noch gelebten Faschingsbräuche in ganz Süddeutschland, wurde sogar der Heimatpreis der Bayerischen Staatregierung verliehen.

