Burgau

17:30 Uhr

Jetzt verschwinden die Gebäude der früheren Pyrolyse-Anlage in Burgau

Eine große Baustelle ist die ehemalige Müll-Pyrolyse-Anlage in Burgau - sie wird abgerissen.

Plus Schon bald wird nichts mehr übrig sein von der Müllverschwelungs-Anlage in Burgau. Der Abriss mit großen Maschinen ist in vollem Gange. Ein Besuch.

Von Christian Kirstges

Der Landkreis Günzburg hatte einige Anstrengungen unternommen, das Werkgelände der Müll-Pyrolyse in Burgau nach der Stilllegung im Jahr 2016 sinnvoll weiter zu nutzen - sprich die Anlage zu verkaufen und somit in Betrieb zu halten. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als könnte dieser Plan aufgehen. Eine extra dafür gegründete Firma wollte ökologisch unbedenkliche Grillkohle herstellen, sprang aber letztlich ab. Damit blieb nur die Option, alles abzureißen und hier ein neues Wertstoffzentrum zu bauen. Jetzt verschwinden die alten Gebäude Stück für Stück: Mit Baggern und Abrissbirne werden sie gerade zerstört.

Themen folgen