Burgau

vor 32 Min.

Jochen Weinand freut sich auf die Kunden in seinem neuen Edeka in Burgau

Am 18. November eröffnet in Burgau im Stadthaus der neue Supermarkt von Edeka. Jochen Weinand betreibt ihn.

Plus In der kommenden Woche wird der Supermarkt mitten in der Innenstadt eröffnet. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Welche Besonderheiten es für die Kunden gibt.

Von Christian Kirstges

Seit gut drei Wochen wird montags bis samstags von 6 bis 18 Uhr kräftig angepackt. Schließlich müssen bis zum kommenden Donnerstag alle Regale mit Waren bestückt sein. Das ein oder andere Regal fehlt noch, aber auch daran wird gearbeitet. Vor allem die Firma Wanzl kümmert sich um den Ladenbau, auch hier ist die Regionalität wichtig, wie bei den Waren. Unter anderem Vanessa Müller ist mit dem Einräumen beschäftigt, die 23-jährige Leiterin der Drogerieabteilung ist vorher bereits in Offingen Teil des Teams gewesen. Drei Müllers hat Jochen Weinand aus seinem dortigen Markt "mitgenommen" in seinen neuen Edeka im Burgauer Stadthaus an der Kapuzinerstraße.

