Kleinlaster übersieht 13-jährige Radlerin

Ein 13-Jähriges Mädchen wird auf dem Radweg in Burgau von einem Kleinlaster angefahren. Sie wird dabei leicht verletzt.

Ein 13-jähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Freitagmittag leicht verletzt worden. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 13 Uhr auf der Ulmer Straße in Burgau/Oberknöringen, auf Höhe der RAN-Tankstelle. Die 13-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Ulmer Str. in Richtung Günzburg. Zur selben Zeit fuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Kellerbergstraße Richtung Ulmer Straße.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer von der Kellerbergstraße nach rechts in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei übersah er das Mädchen mit dem Fahrrad, das gerade auf dem Radweg die Kellerbergstraße überquerte.

Der Kleintransporter stieß leicht gegen das linke Bein des Mädchens, so dass dieses stürzte. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Sachschaden entstand keiner. (AZ)