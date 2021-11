Burgau

12:00 Uhr

Konrad Barm soll "Altbürgermeister" werden: Eklat im Burgauer Stadtrat

Plus Viele Gemeinden ehren ihre früheren Bürgermeister mit speziellen Titeln. Bis zum Festakt geht das meist geräuschlos über die Bühne. Nicht so in Burgau.

Von Christian Kirstges

Man sollte meinen, der Antrag der Freien Wähler wäre eine reine Formsache: "Verleihung der Ehrenbezeichnung 'Altbürgermeister' an Herrn Konrad Barm". Schließlich habe er sich, sagte Fraktionschef Harald Stöckle jetzt im Stadtrat, viele Verdienste um Burgau erworben. Von 2002 bis 2020 war Barm, ebenfalls Freie Wähler, sozusagen der Stadtchef, in seine Amtszeit fallen Projekte wie der Neubau des Eisstadions, die Generalsanierung des Freibads, der Bau der Kapuziner-Halle, die Sanierung des Schlosses oder diverser Straßen. Auch nach außen hin eher unspektakuläre Dinge wie die Einführung der Bürgersprechstunde, die Aufwertung des Stadtwalds für die Freizeit oder das Senken des Schuldenstands auf ein historisch niedriges Niveau gehörten dazu, ebenso wie seine Verdiente um den Fasching oder das Historische Fest. Grund genug für die Freien Wähler, dass der Stadtrat von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen sollte, ihn entsprechend zu ehren. Das sahen aber nicht alle so - und machten das mit deutlichen Worten klar.

