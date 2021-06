Burgau

Kurioser Unfall bei Kabelarbeiten in Burgau

Zum falschen Zeitpunkt fuhr in Burgau ein Auto an einer Baustelle vorbei. Genau in diesem Moment schoss ein Kabel aus dem Boden.

Elektriker haben am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Burgauer Industriestraße bei Straßenbauarbeiten ein Stromkabel durch ein Leerrohr geschoben. Dabei wurde das Kabel zu schnell transportiert, sodass es auf der anderen Seite zu weit aus dem Rohr herausragte. Deshalb wurde durch das Kabel ein just in diesem Moment vorbeifahrendes Auto beschädigt. Der Schaden an diesem Auto beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)

