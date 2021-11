Mehrere Körperverletzungen und Sachbeschädigungen in Burgauer Innenstadt

Vor einer Bar an der Stadtstraße in Burgau gibt es Ärger. Der setzt sich dann im Bereich der Mühlstraße fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei der Polizei bereits bekannte Personen sind am Samstag gegen 2 Uhr vor einer Bar an der Stadtstraße in Burgau aufgetaucht. Aufgrund von diversen Streitigkeiten in der Vergangenheit ließ der Gaststättenbetreiber sie nicht herein. Sie forderten dennoch mehrfach Bier, woraufhin der Betreiber drei Flaschen vor die Eingangstür stellte.

Eine dieser Personen nahm eine Bierflasche und warf sie gegen die Gaststätte, sodass ein Fenster beschädigt wurde. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen. Einer der Streithähne musste schließlich vor Ort aufgrund einer Platzwunde erstversorgt werden, konnte im Anschluss aber entlassen werden. Alle Beteiligten hätten einen Platzverweis erhalten, welchem sie auch nachkamen, meldet die Polizei.

Handgreiflichkeiten auch im Bereich der Burgauer Mühlstraße

Auf dem Heimweg schlug einer von ihnen zudem noch aus Wut eine Fensterscheibe eines benachbarten Anwesens ein. Wenig später trafen drei der Kontrahenten zufällig erneut im Bereich der Mühlstraße aufeinander. Hier kam es nochmals zu Handgreiflichkeiten. Die beteiligten Personen standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und schilderten abweichende Tathergänge.

Nach jetzigen Kenntnisstand kam es zu einer gefährliche Körperverletzung, drei einfachen Körperverletzungen und zwei Sachbeschädigungen. Zeugen, die die Taten beobachtet oder die Täter beziehungsweise Beteiligte gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)