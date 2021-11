Mitarbeiterin vereitelt Lebensmittel-Diebstahl in Burgauer Supermarkt

Der aufmerksamen Frau ist es zu verdanken, dass die Polizei letztlich sechs Täter überführt. Wie die Männer an ihre Beute kommen wollten.

Die Mitarbeiterin eines Supermarktes beobachtete am späten Samstagvormittag in der Dillinger Straße in Burgau mehrere Männer, wie diese einen komplett beladen Einkaufwagen am Leergutautomaten am Eingang abstellten. Einer dieser Männer bezahlte im Anschluss an der Kasse eine Kiste Bier und lenkte somit die Kassiererin ab. Seine Komplizen fuhren dann den komplett beladenen Einkaufwagen unter Zuhilfenahme eines weiteren Komplizen, der vor dem Eingang stand, über den Eingang hinaus zu einem Auto, in dem ein weiterer Komplize mit laufenden Motor wartete. Der Bandendiebstahl fiel aber wegen der aufmerksamen Supermarkt-Mitarbeiterin auf. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten schließlich sechs Täter überführt werden. Die entwendete Ware hatte einen Gegenwert von 603,37 Euro. (AZ)