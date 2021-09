Neue Ausstellung in der Burgauer Galerie Groß

Plus Künstlerin Christine Oster zeigt bis zum 6. November Frauenbildnisse in Burgau. Wie sich ihr Blick auf die Frau und seine Umsetzung inzwischen gewandelt hat.

Rechtzeitig zu Herbstbeginn präsentiert sich Burgau wieder als ein Zentrum der bildenden Kunst im Landkreis Günzburg. Gleichzeitig mit dem Beginn der neuen Ausstellung in der Burgauer Galerie Groß eröffnete die Burgauer Kunstmeile, zu der etwa 20 Künstler aus der Region Werke in den Schaufenstern von Burgauer Geschäften präsentieren.