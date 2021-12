Neue Demenz-WG in Burgau wird einstimmig befürwortet

Plus Der Burgauer Bauausschuss hat einer Reihe von Projekten in der Stadt den Weg geebnet: Von der Demenz-WG bis zu einer neuen Heizanlage für einen Stadtteil.

Bereits vor zwei Jahren hatte eine Firma für eine Demenz-Wohnanlage im Bereich Im unteren Brühl einen Bauantrag gestellt. Zwölf Einheiten für die Demenz-WG, acht für eine Intensivpflegestation und mehrere weitere Wohneinheiten waren geplant. Die Meinungen, ob sich das Projekt in die Umgebung einfügen würde, waren im Bauausschuss auseinander gegangen. Im Sommer dieses Jahres wurde bekannt, dass sich zwei Bürger gegen das Projekt wehren wollen. Bislang, sagt Stadtbaumeister Werner Mihatsch auf Anfrage unserer Redaktion, sei noch keine offizielle Beschwerde bei der Stadt eingegangen. Aber die Einspruchsfrist laufe erst Ende nächsten Jahres ab. Nun stand das Vorhaben erneut im Bauausschuss auf der Tagesordnung. Dieses Mal stimmte das Gremium einstimmig dafür, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.