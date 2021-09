Burgau

Neues Geschäft an der Burgauer Stadtstraße: Was hinter Blümlii steckt

An der Stadtstraße in Burgau eröffnet der neue Blumenladen Blümlii. Geführt wird er von Alexander Schmucker, geleitet aber von einer Floristin.

Plus Bislang betreiben Claudia und Alexander Schmucker eine Deko- und Eventagentur in Günzburg, bald auch einen Blumenladen in Burgau. Warum eröffnen sie hier?

Von Christian Kirstges

Vor zwei Monaten hatten Harald Dalm und Michael Hackenberg vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) im Gespräch mit unserer Redaktion erste Erfolge im Kampf gegen die Leerstände in der Burgauer Innenstadt verkündet - in dieser Woche wird einer konkret. Denn am Freitag eröffnet an der Stadtstraße das neue Blumengeschäft Blümlii, wo zuvor ein Barber Shop gewesen war. Bislang sind die Inhaber vor allem in Günzburg tätig und kümmern sich dort unter anderem um die Dekoration für den schönsten Tag im Leben. Für Burgau haben sie sich ein spezielles Konzept überlegt.

