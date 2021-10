Burgau

vor 17 Min.

Neues Theater Burgau überzeugt mit Zwei-Mann-Stück

Olaf Ude (links) und Matthias Klösel beeindrucken in dem Zwei-Personen-Stück "Empfänger unbekannt".

Plus Wie Olaf Ude und Matthias Klösel im Zwei-Mann-Stück "Empfänger unbekannt" das Publikum in ihren Bann ziehen und wie eine Freundschaft in die Katastrophe schlittert.

Von Gertrud Adlassnig

"Empfänger unbekannt" heißt das neue Stück des Neuen Theaters Burgau. Es ist eine gelungene Kooperation mit der Theaterwerkstatt Augsburg, dessen Leiter Matthias Klösel gemeinsam mit Olaf Ude in dem Zwei-Mann Stück "Empfänger unbekannt" in Burgau auf der Bühne steht. Autor: Kressmann Taylor, das klingt nach Mann, doch es ist eine bewusste Täuschung. Die 1903 geborene Schriftstellerin Katherine Taylor, geborene Kressmann, nutzte lediglich ihre Nachnamen, um ihrem Roman in einer männerdominierten Welt eine Chance zu geben.

