Burgau

vor 18 Min.

Polizei greift jetzt gegen laute Autoposer in Burgau durch

Die Polizei nimmt die Autoposer-Szene in Burgau stärker ins Visier.

Plus Seit Jahren beschweren sich Anwohner gerade in Burgaus Innenstadt über Autoposer. Die Polizei hat dem Stadtrat erklärt, was sie tut.

Von Christian Kirstges

Erst am Freitagabend hat die Burgauer Polizei mit Unterstützung anderer Dienststellen wieder im Bereich der Stadtstraße kontrolliert. Denn gerade dort machen sich Fahrer von aufgemotzten Autos gerne einen Spaß daraus, bei der Fahrt durchs Stadttor aufzudrehen und es krachen zu lassen. Das ist dann mitunter in der ganzen Innenstadt zu hören. Präsent war die Polizei dort schon öfter, doch eine wirklich abschreckende Wirkung scheinen die Aktionen nicht zu haben. Schließlich reißen die Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner nicht ab. Auch dass auf der Stadtstraße inzwischen Tempo 30 gilt, hat nicht wirklich etwas geholfen. Die Beamtinnen und Beamten wollen sich das nicht länger bieten lassen. Der stellvertretende Dienststellenleiter Peter Hirsch, früher selbst Ratsmitglied, und ein Kollege haben nun dem Stadtrat ihr Konzept erläutert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen