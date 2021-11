Polizei stößt auf Drogen und Waffe in Wohnung eines Burgauers

Eine Polizeikontrolle hat für einen Mann aus Burgau schwerwiegende Konsequenzen. In seiner Wohnung fanden Polizeibeamte eine große Menge Drogen und eine Waffe.

Weil sich ein 24-jähriger Mann aus Burgau bei einer Personenkontrolle am Donnerstag nicht ausweisen konnte, begleiteten ihn die Beamten der Polizeiinspektion Burgau zur Personalienüberprüfung zu seiner Wohnung. Aus dieser kam den Polizisten dann deutlicher Marihuanageruch entgegen. Aufgrund dieses Anfangsverdachts durchsuchten sie die Wohnung und fanden darin etwa 90 Gramm Marihuana und die nicht geringe Menge von 585 Gramm Amphetamin. Zudem entdeckten sie ein verbotenes Butterflymesser.

Drogen und Waffe in der Wohnung: Ist der Mann aus Burgau ein Dealer?

Die Beamten nahmen den 24-Jährigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz vorläufig fest. Die weitere Sachbearbeitung übernahm die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Am Freitag wurde der 24-Jährige auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)