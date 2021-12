Polizei zieht in Burgau einen Autofahrer unter Drogen aus dem Verkehr

In Burgau wird ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle überprüft. Dann stellt sich heraus, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hat.

Deutlich unter dem Einfluss eines Drogenkonsums stand am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Autofahrer, der in Burgau in eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet. In der Industriestraße stellten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Burgau bei dem 34-jährigen Mann Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest.

Drogentest der Polizei schlägt bei Autofahrer in Burgau an

Ein durchgeführter Test verlief positiv, die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Der Betroffene hat ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. (AZ)