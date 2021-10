Privatfeier in Burgau eskaliert: Platzwunde nach Bierflaschenwurf

Zwei junge Männer sind zu vorgerückter Stunde in Burgau in Streit geraten. Bei Worten ist es allerdings nicht geblieben.

Es war mitten in der Nacht, als es auf einer privaten Feier in Burgau zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gästen kam. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung warf am Samstag gegen 1.30 Uhr ein 21-jähriger Mann seinem 18 Jahre alten Kontrahenten eine Bierflasche gegen den Kopf. Der 18-jährige erlitt hierbei eine blutende Platzwunde und musste mir einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Flaschenwerfer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)