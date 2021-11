Protest gegen Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Bürgerinitiative gegründet

Plus Am liebsten würden die Menschen im Burgauer Stadtteil Limbach eine Neubaustrecke verhindern. Aber sie wollen zumindest das Beste für sich und die Nachbarn rausholen.

Lärm, Dreck und kaputte Straßen durch den Ausbau der A8 haben die Limbacher noch gut in Erinnerung. Und hören können die Einwohnerinnen und Einwohner des Burgauer "Höhenstadtteils" die Autobahn seither auch jeden Tag mehr, als ihnen lieb ist. Ersteres soll sich durch den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg nicht wiederholen, und der Lärm soll nicht noch schlimmer werden - ganz abgesehen von der Zerstörung der Natur und dem möglichen Abriss einzelner Gebäude. Um sich zu wehren und mitreden zu können bei der Planung, hat sich nun eine Bürgerinitiative (BI) gegründet. Knapp 60 Menschen - auch aus Nachbarstadtteilen oder -gemeinden - sind der Gruppierung "Bürger Limbach" am Mittwochabend im Gasthof Jehle beigetreten, weitere haben bereits ihr Interesse bekundet. Sie haben eine ganze Reihe von Forderungen.