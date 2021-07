Burgau

Restaurant an Burgauer Stadttor-Kreuzung ist schon wieder leer

Erneut gibt es einen Leerstand in der Gastronomie in Burgau: Das Restaurant Craft Lux an der Ecke Käppelestraße und Tellerstraße wird nicht mehr geöffnet.

Plus Häufig hatten die Pächter im früheren Restaurant "Marc" in Burgau gewechselt. Auch ein vielversprechendes Lokal ist nun zu. Wie geht es hier weiter?

Von Christian Kirstges

Er hatte schon öfter gehofft, jetzt endlich den perfekten Gastronomen für das Lokal an der Kreuzung Käppelestraße/Schmiedberg/Stadtstraße/Tellerstraße in Sichtweite des Stadttors gefunden zu haben. Doch seit Enrico Banno sein beliebtes Restaurant "Marc" in der Burgauer Innenstadt aufgegeben hat und mit einem Geschäftsfreund neuer Pächter der Brauereigaststätte "Zum Rad" am Günzburger Marktplatz wurde, hat Verpächter Hans Kraus kein Glück. Mehrfach wechselten seither die Betreiber. Nun ist auch das "Craft Lux" zu, das erst Ende 2019 und somit relativ kurz vor der Corona-Pandemie eröffnet hatte. Was soll nun daraus werden?

