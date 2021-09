Burgau

11:30 Uhr

Runter vom Gas: In Burgau wird eine neue Tempo-30-Zone eingerichtet

Plus Die Meinungen dazu gehen nicht nur im Burgauer Bauausschuss auseinander. Auch in einer anderen Sache gibt es eine kontroverse Diskussion.

Von Christian Kirstges

Für eine Bürgerin ist die Sache klar: Sie will, dass auf der Maria-Theresia-Straße in Burgau künftig Tempo 30 gilt. Das hatte sie in einer Bürgersprechstunde beantragt. Für die Polizei ist die Angelegenheit auch eindeutig - eine Geschwindigkeitsbegrenzung sei hier nicht notwendig. Es sei eine Hauptverkehrsstraße, wenn auch in einem Wohngebiet, überdurchschnittlich gut und breit ausgebaut, kein Unfallschwerpunkt und Beschwerden von Bürgern seien nicht bekannt. Nun stand der Bauausschuss vor der Frage: Soll man dem Antrag folgen oder der Expertise der Polizei?

