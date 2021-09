Schlägerei in einer Grünanlage in Burgau

Zwei Männer schlagen in der Nacht auf Sonntag auf einen 23-Jährigen in Burgau ein. Als die Polizei eintrifft, wird auch sie attackiert.

Wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Grünanlage in der Raiffeisenstraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr die Polizei in Burgau verständigt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen konnte demnach ein 23-jähriger Mann auf dem Boden liegend angetroffen werden. Der stark alkoholisierte Mann schlug laut Polizei nach den Beamten und beleidigte diese. Der Mann musste deshalb gefesselt werden. Im weiteren Verlauf wurden zwei weitere Männer schlafend in einem Gebüsch festgestellt. Einer der Männer flüchtete, als er die Polizei erkannte. Der zweite, ein 24-jähriger Mann, konnte nach massiven Widerstandshandlungen festgenommen werden.

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatten der 24-Jährige und der bislang unbekannte Flüchtige mehrfach auf den am Boden liegenden 23-Jährigen eingeschlagen. Der 23-jährige wie auch der 24-jährige Mann leisteten während des Einsatzes massiven Widerstand und beleidigten die eingesetzten Polizeikräfte. Beide Männer mussten in den Arrestzellen der PI Burgau ausnüchtern. Die Männer müssen sich nun wegen Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung verantworten. (AZ)