Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau wurden verabschiedet

Nach Klassen getrennt und mit Abstand wurden die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau in ihren neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

Der aktuellen Situation geschuldet fanden die Abschlussfeiern der 9. und 10. Jahrgangsstufen der Mittelschule Burgau in diesem Jahr für jede Klasse getrennt und dadurch mit ausreichendem Abstand in der Aula der Schule statt. Naturgemäß waren die pandemiebedingten Besonderheiten dieses Schuljahres sowohl bei den digitalen Beiträgen wie auch bei den vor Ort vorgetragenen Ansprachen immer präsent. Begleitet von musikalischen Beiträgen, Videopräsentationen der Abschlussschüler und einem von der Musiklehrerin Elvira Foitl produzierten Video, konnten die Leistungen der Absolventen und Absolventinnen in einem ansprechenden Rahmen gewürdigt werden.

Auszeichnungen für die besten Leistungen

Ausgezeichnet wurden jeweils die Klassenbesten mit dem „Best of Award“ der VR-Bank Donau-Mindel und die besten Projektprüfungen durch die Firma Robatherm. Nachfolgend die ausgezeichneten Schüler und Schülerinnen im Überblick.

Klasse 9a (Klassenlehrer Daniel Stiegelmayr)

„Best of Award“: Amelie Mayr (1,6) aus Burgau und Tobias Schlenz (1,7) aus Burgau

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau wurden feierlich verabschiedet. Hier die Besten der Klasse 9a mit Rektorin Martina Deniffel. Foto: Mittelschule Burgau





Klasse 9b (Klassenlehrerin Christine Finsinger)

„Best of Award“: Elias Honold (2,0) aus Hafenhofen und Ayleen Müller (2,1) aus Röfingen

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau wurden feierlich verabschiedet. Hier die Besten der Klasse 9b mit Rektorin Martina Deniffel. Foto: Mittelschule Burgau





10aM (Klassenlehrerin Anja Klügl)

„Best of Award“: Lilly Fritsch (1,6) aus Gundremmingen , Kai Erhard (1,9) aus Offingen und Sophia Hintersberger (1,9) aus Oberwaldbach

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau wurden feierlich verabschiedet. Hier die Besten der Klasse 10bM mit Rektorin Martina Deniffel. Foto: Mittelschule Burgau





10bM (Klassenlehrerin Kerstin Weiß)

„Best of Award“: Piadora Ruocco (1,7) aus Burgau und Kevin Schuster (2,1) aus Burgau

Wir sagen herzlichen Glückwunsch! (AZ)