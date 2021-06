Burgau

vor 34 Min.

Sie machen die Burgauer Pyrolyse-Anlage dem Erdboden gleich

Plus Schon bald wird von der früheren Pyrolyse-Anlage in Burgau nichts mehr übrig sein. Darum kümmert sich das Unternehmen Luff aus Dasing.

Von Christian Kirstges

Er sieht aus wie ein gefräßiges Tier und ähnelt einem Dinosaurier, wie er so Stück für Stück das Hauptgebäude der ehemaligen Pyrolyse-Anlage in Burgau "abknabbert". Der Longfront-Bagger arbeitet dabei auch dank der Kamera am Ausleger sehr filigran - beziehungsweise derjenige, der ihn steuert. Das ist Mariano Luff. Der 19-Jährige hat sein eigenes Unternehmen und ist hier als Subunternehmer für Papa Werner Luff tätig - der Abbruchunternehmer hat im Internet eine große Fan-Gemeinde und ist auch in Burgau dabei. Er sagt, am liebsten steuert er die älteren Maschinen. "Da tut sich noch was, ich bin eher der Mann fürs Grobe." Und somit auch für die Abrissbirne.

