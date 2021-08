So kämpfen Ehrenamtliche noch immer mit Corona

Plus Die Kinder- und Jugendarbeit liegt am Boden, dazu kommt die fehlende Planungssicherheit. Das sind die Forderungen beim Ehrenamtsgespräch mit Max Deisenhofer.

Die Situation scheint weitgehend entspannt. Das Leben hat sich annähernd normalisiert, die Menschen machen Urlaub, die Corona-Inzidenzen bewegen sich auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Ehrenamtliche Vertreter von Vereinen, Verbänden und Organisationen sehen die Lage nicht ganz so locker. Sie blicken mit einem mulmigen Gefühl dem Herbst entgegen.