Burgau

12:30 Uhr

Soll Krankenpflegeverein Burgau wieder einen Zuschuss bekommen?

Plus Im Stadtrat ist es um die Frage gegangen, ob es überhaupt eine neue Förderung wäre - und warum das Thema nicht wie üblich erst einmal in den Ausschuss kam.

Von Christian Kirstges

An der Frage, ob dem Krankenpflegeverein Burgau ein erneuter Zuschuss für den Umbau der Seniorenwohnanlage gewährt werden soll, schieden sich ebenfalls die Geister. In der Sitzungsvorlage ging es darum, ob der bereits gewährte Zuschuss in Höhe von knapp 41.000 Euro auf rund 52.000 Euro erhöht wird, weil die Kosten gestiegen sind. Auch hätte man gerne eine Förderung für Elektro-Ladesäulen und die dafür nötigen Parkplätze. Der Bürgermeister erklärte, dass dieses Thema nicht vorberaten werden konnte, weil es zeitlich zu knapp gewesen und die nächste Ratssitzung erst wieder im Oktober sei. Harald Stöckle ( Freie Wähler) aber ließ das nicht gelten, ein Antrag im nicht öffentlichen Teil sei später eingegangen, aber vorberaten worden. Martin Brenner betonte, er wolle Anliegen der Bürger schnellstmöglich abarbeiten und habe dabei keine bösen Absichten. Wann was eingegangen sei, könne er im Moment nicht nachvollziehen.

