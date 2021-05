Burgau

Soll für Radstellplätze in der Burgauer Innenstadt ein Autostellplatz "geopfert" werden?

Plus Burgau will eine fahrradfreundliche Kommune werden. Dafür muss auch die Infrastruktur verbessert werden. Bei vielen Kommunalpolitikern wird aber das Auto weiter bevorzugt.

Von Christian Kirstges

Parkplätze sind so etwas wie eine heilige Kuh, (gerade) auch in Burgau. So hat die Fahrradbeauftragte Heidi Häuser ( Freie Wähler), vorgeschlagen, im Zentrum fünf neue Radstellplätze zu schaffen: am Rathaus, an der Stadtpfarrkirche, am Notariat sowie im weiteren Verlauf der Stadtstraße. Grundsätzlich war der Bauausschuss davon angetan – aber am Notariat dafür einen Parkplatz „opfern“? Das gehe gar nicht, meinten die meisten.

