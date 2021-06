Burgau

26.06.2021

Stadt Burgau soll Umbaupläne für die Ulmer Straße weiterverfolgen

Die Ulmer Straße in Burgau soll umgebaut werden. Unter anderem sind zwei neue, behindertengerechte Bushaltestellen geplant.

Plus Die Pläne für den Ausbau der Ulmer Straße in Burgau kommen im Bauausschuss gut an. Nur ein Stadtrat empfindet den Umbau als zu teuer und monströs.

Von Walter Kaiser

Die Anfänge waren eher bescheiden. Zur Sicherheit der Fußgänger und Realschulkinder sollten an der Ulmer Straße im Bereich Bushaltestelle/Tankstelle am Ortseingang von Burgau aus Richtung Unterknöringen nur ein oder zwei Fußgängerampeln angebracht werden. Inzwischen sei daraus „eine monströse Maßnahme“ geworden, kritisierte CWG-Rat Frank Rupprecht im Bauausschuss. Die übrigen Mitglieder des Ausschusses sahen es anders. Sie empfahlen dem Stadtrat, die Planung für die umfangreichen Umbaumaßnahmen in dem genannten Bereich weiter zu verfolgen.

