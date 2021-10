Burgau

Stadthaus Burgau: Eröffnungen von Kik und Edeka stehen bald an

Plus Selbst wer nicht wusste, wer einzieht, ist nun im Bilde: Am Stadthaus in Burgau sind die ersten Schilder montiert. So ist der Zeitplan für die Eröffnungen.

Von Christian Kirstges

Wo lange nur geparkt wurde, ist inzwischen das Stadthaus Burgau so gut wie fertig. Das ehemalige Zimmermann-Areal hat sich in ein Objekt verwandelt, das die Innenstadt beleben soll. Während die Rechtsanwaltskanzlei, das Kosmetikstudio und die Ergotherapeutin bereits eingezogen sind, stehen die Eröffnungen vor allem im Handelsbereich erst noch bevor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

