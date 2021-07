Burgau

vor 17 Min.

Suche nach neuen Perspektiven in der Galerie in Burgau

Plus Ausgemusterte Schautafeln aus Schulen erhalten eine neue Bestimmung. Doch das ist nicht alles, was Grafik-Designerin Karen Steifensand in der Burgauer Galerie präsentiert.

Von Gertrud Adlassnig

Endlich geht es wieder los, war allenthalben unter den zahlreichen Besuchern zu hören, die zur Eröffnung der neuen Ausstellung in die Burgauer Galerie gekommen waren. Dort präsentiert die studierte Grafik-Designerin Karen Steifensand einen spannenden Blick auf Menschen und Objekte. Es sind Werke, die in der Zeit der Zurückgezogenheit, in den Corona-Monaten, entstanden sind und auf die Suche nach neuen Perspektiven machen. Zwei durchaus unterschiedliche Anmutungen erwarten den Besucher in den beiden Räumen der Galerie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

