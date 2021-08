Telefonieren am Steuer hat für Autofahrer teure Folgen

Erst telefonierte ein Autofahrer am Steuer seines Wagens auf der Autobahn, dann hatte er auch nicht den richtigen Führerschein für das Gespann.

Weil er während der Fahrt in seinem moldauischen Pkw-Gespann am Steuer telefonierte, wurde am Samstagnachmittag auf der BAB 8 an der Tank- und Rastanlage Burgau der Fahrer durch Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm zur Beanstandung angehalten. Hierbei übergab der 37-jährige Moldauer den Beamten seinen Führerschein. Notwendig wäre für dieses Gespann die Klasse BE gewesen, da das Zugfahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t und der Anhänger 2,7 t hatten. Der Moldauer hatte allerdings nur die Klasse B. Auf Grund dessen wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich angeordnet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Wenigstens hatte der Beifahrer die passende Fahrerlaubnis. (AZ)