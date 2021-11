Theaterpremiere in Burgau: Die Gemeinsamkeit ist die Einsamkeit

Plus Das Neue Theater Burgau führt mit "Die Tür nebenan" eine Komödie auf, die zum Nachdenken bringt. Wie Mimik und Wortwitz das Zwei-Personen-Stück tragen.

Mit der Aufnahme der Komödie „Die Tür nebenan“ von Fabrice Roger-Lacans in den Spielplan hat sich das Neue Theater Burgau eine ambitionierte Aufgabe gestellt. Das Theaterstück des Pariser Mittfünfzigers fordert von den Schauspielern viel: höchste Konzentration, extremes Textgedächtnis und eine schauspielerische Leistung, die sich im minimalistischen Bühnenbild vor allem auf Mimik und Intonation stützen muss. Dörte Trauzeddel und Wini Gropper haben die Herausforderung unter der Regie von Vera Hupfauer mit Bravour gemeistert. Die Komödie im Stil der Werke von Yasmina Reza setzt auf die Dynamik des Dialogs, wobei Roger-Labans den umgekehrten Weg geht, die Protagonisten, zwei Nachbarn, von der extremen Fremdheit zur Einheit führt und eine Komödie schreibt, während Reza Freunde durch Worte auseinandertreibt.