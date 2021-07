Überlaute Autos: Polizei zieht getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr

Die Polizei hielt in Burgau gezielt Autofahrer an, die ihr Fahrzeug verbotenerweise getunt haben. Für drei Fahrzeughalter endete damit die Fahrt.

Am Freitagabend kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau mit Unterstützung von Beamten der Autobahnpolizei Günzburg und dem Operativen Ergänzungsdienst aus Neu-Ulm gezielt getunte Autos in Burgau und Umgebung. Dabei konnten in der Stadtstraße zwei Fahrzeuge festgestellt werden, die aufgrund von Umbauten am Fahrwerk und an der Auspuffanlage nicht mehr zur Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen waren. Den beiden Autofahrern, die beide aus Burgau stammten, wurde die Weiterfahrt verboten. Beide erhalten auch eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge.

Kontrollgruppe "Poser und Tuner" in Burgau, Günzburg und Krumbach

Die Weiterfahrt eines weiteren Autofahrers wurde am Samstag kurz vor Mitternacht ebenfalls in Burgau von Beamten der Autobahnpolizei Memmingen unterbunden. Die Polizisten aus Memmingen gehören zur sogenannten Kontrollgruppe „Poser und Tuner“ und waren im Bereich Burgau, Günzburg und Krumbach unterwegs. Der kontrollierte Fahrzeugbesitzer hatte Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen, die nicht eintragungsfähig waren. Auch dieser Fahrer musste sein Fahrzeug abstellen und wurde angezeigt.

Polizei reagiert auf Beschwerden von Anwohnern

Mit den Kontrollen reagiert die Polizei auf vermehrte Beschwerden von Anwohnern und Gastronomiebetreibern, die sich über überlaute Fahrzeuge in der Innenstadt ärgern. Zudem versuchen die Beamten die Unsitte abzustellen, mit hochdrehenden Motoren im niedrigen Gang an den Cafés und Gaststätten mit Außenbewirtung vorbeizufahren. (AZ)