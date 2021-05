Übermüdeter Autofahrer verursacht auf A8 bei Burgau einen Unfall

Ein sechsjähriger Bub saß als Beifahrer neben einem 30-jährigen Mann. Der Autofahrer kam auf der A8 bei Burgau von der Straße ab und löste einen Unfall aus.

Totalschaden beim Auto, aber keine Verletzten - so lautet die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend auf der A8. Ein 30-jähriger Autofahrer war in Richtung München unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Burgau gegen 23.40 Uhr einen Unfall verursachte.

Der Mann kam laut Polizei aufgrund von Müdigkeit nach rechts von der Straße ab und fuhr auf die dortige Leitplanke auf. Auf dieser glitt er mehrere Meter entlang. Letztlich kam das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer und der sechsjährige Beifahrer blieben unverletzt. Der Totalschaden am Fahrzeug wird auf etwa 10.500 Euro beziffert. (AZ)